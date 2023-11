Conférence – Entreprises x Influenceurs MAME Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Conférence – Entreprises x Influenceurs MAME Tours, 8 décembre 2023, Tours. Conférence – Entreprises x Influenceurs Vendredi 8 décembre, 09h30 MAME Gratuit – sur inscription La loi dédiée à l’encadrement de l’influence commerciale présente un nouveau cadre juridique à maîtriser dès aujourd’hui pour les agences de communication comme pour les annonceurs et les marques. Nous vous proposons d’aborder, au cours de cette conférence, les points essentiels de la nouvelle Loi sur l’influence commerciale pour assurer votre conformité juridique à ses nouvelles obligations : Définition de l’influenceur et de l’agence d’influence

Protection de l’image des mineurs

Obligations d’information sur le caractère promotionnel des produits

Contrat obligatoire entre les agences, annonceurs et influenceurs

Modes de rémunération et cadeaux aux influenceurs

Risques et sanctions encourus

Gratuit – Inscription obligatoire

MAME
49 boulevard Preuilly 37000 Tours

