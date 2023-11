Café Manufacture MAME Tours, 8 décembre 2023, Tours.

Café Manufacture Vendredi 8 décembre, 09h00 MAME

Ce temps de rencontre proposé par La FUN – La Fabrique d’Usages Numériques, permettra de présenter La Manufacture Tourangelle, projet commun avec Make ICI et Precious Plastic Touraine.

La Manufacture Tourangelle verra le jour en 2024 et proposera des ateliers partagés dédiés à la fabrication et à l’artisanat (site de Saint-Sauveur à Tours) et une micro-usine de recyclage des plastiques (atelier Métamorf à Mettray).

Rendez-vous au FUNLAB de Mame !

De 9h à 11h :

> Accueil café

> éclairage sur La Manufacture Tourangelle »

par La FUN, Make ICI et Precious Plastic Touraine

> Actus des réseaux

Ici le formulaire pour s'inscrire.

MAME 49 Bd Preuilly, 37000 Tours Tours 37000 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T11:00:00+01:00

