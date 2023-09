Quelle est la place des introverti·e·s dans une équipe agile ? Mame Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Quelle est la place des introverti·e·s dans une équipe agile ? Mame Tours, 18 septembre 2023, Tours. Quelle est la place des introverti·e·s dans une équipe agile ? Lundi 18 septembre, 19h00 Mame Entrée libre Anaïs HUET, coach agile chez Talence vient nous parler de comment cela se passe dans une équipe agile lorsque l’on est un•e introverti·e. Voici ce qu’elle nous propose :

Dans un environnement agile qui favorise le travail de groupe, l’idéation collective et les évènements fréquents, qu’est-ce que les introverti·e·s apportent ? Qu’est-ce que l’agilité peut leur apporter ? Peuvent-ils/elles y trouver leur compte ?

En réfléchissant à ces questions, nous allons explorer plus en détail ce qu’est un·e introverti·e par rapport à un·e extraverti·e, ainsi que par rapport à la vision que nous en avons généralement, pour finalement y réfléchir dans le cadre d’une équipe agile. La présentation sera suivie d’une discussion libre autour des thèmes abordés par Anaïs.

Le meetup se passe dans les locaux de Mame dans la salle Marie-Laure. Mame 49 boulevard Preuilly 37000 TOURS Tours 37000 Lamartine Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-tadx-quelle-est-la-place-des-introvertis-dans-une-equipe-agile-716497141237 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T19:00:00+02:00 – 2023-09-18T20:30:00+02:00

2023-09-18T19:00:00+02:00 – 2023-09-18T20:30:00+02:00 TADx Tours TADx Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Mame Adresse 49 boulevard Preuilly 37000 TOURS Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Mame Tours latitude longitude 47.393193;0.669106

Mame Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/