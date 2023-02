Mame ESPACE CULTUREL LE V.O MONTAUBAN Catégories d’Évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne

Mame ESPACE CULTUREL LE V.O, 25 février 2023, MONTAUBAN. Mame ESPACE CULTUREL LE V.O. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 15:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. Mettez un fond de famille, râpez généreusement des morceaux d'émotions au-dessus, ajoutez une louche de croyance en ses rêves, une poignée de confiance en soi, et vous obtenez une tranche de vie savoureuse et poétique à partager en famille. Binocle nous replonge dans son enfance avec sa Mamé italienne, il nous fait revivre ses mercredis qui sentaient la pasta. Une histoire pleine de poésie qui aborde la quête de soi et la perte de l'autre de manière douce et bienveillante. Mamé c'est un seul en scène tendre et culinaire sur les souvenirs.

Détails Catégories d’Évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu ESPACE CULTUREL LE V.O Adresse 1899 CHEMIN DE PAULET Ville MONTAUBAN Tarif 10.0-10.0 lieuville ESPACE CULTUREL LE V.O MONTAUBAN Departement Tarn-et-Garonne

