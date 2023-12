Dimanche gratuit Mamco Genève, 7 janvier 2024, Genève.

Dimanche gratuit Dimanche 7 janvier 2024, 11h00 Mamco 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T11:00:00+01:00 – 2024-01-07T18:00:00+01:00

Le dimanche 3 décembre, le MAMCO vous ouvre ses portes gratuitement et vous propose une série d’activités pour découvrir les expositions temporaires.

– 11h15 et 11h45 : Mini Rendez-vous « Corde, sisal et tapis » (FR)

Parcours d’éveil artistique de 20 min

Pour les 2-4 ans accompagnés d’un adulte

Sur inscription

– 11h15 : Petits Rendez-vous « Repenser le monde »(FR/ENG)

Visites guidées interactives et ludiques de 45 min

Pour les 5-10 ans accompagnés d’un adulte

Sur inscription

En français

En anglais

– 15h-16h : visites publiques des expositions temporaires (FR/ENG)

– 11h-18h : Guides volants sur les étages (FR/ENG)

Mamco Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 320 61 22 http://www.mamco.ch

MAMCO, Genève