Mini Rendez-vous « De la tête aux pieds » Mamco Genève Catégorie d’Évènement: Genève Mini Rendez-vous « De la tête aux pieds » Mamco Genève, 3 janvier 2024, Genève. Mini Rendez-vous « De la tête aux pieds » Mercredi 3 janvier 2024, 16h15 Mamco 0.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-03T16:15:00+01:00 – 2024-01-03T16:35:00+01:00

Fin : 2024-01-03T16:15:00+01:00 – 2024-01-03T16:35:00+01:00 Tous les premiers mercredis du mois, à 16h15, les enfants sont invités au MAMCO. Le musée propose aux 2-4 ans accompagnés d’un adulte, un parcours d’éveil artistique de 20 minutes. Le thème et le format de cette visite sont toujours différents d’une fois sur l’autre! Mercredi 3 janvier : « De la tête aux pieds » Mamco Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 320 61 22 http://www.mamco.ch [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/mini-rendez-vous-de-la-tete-aux-pieds?_gl=1*18ju5bl*_gcl_au*MTk3NjI1MzQ0Ni4xNzAwNTgxMTY3*_ga*MTU2MzkwMDIzNi4xNzAwODIzMTUw*_ga_39H9VBFX7G*MTcwMjkxMTQ0Mi4yNC4xLjE3MDI5MTIwMzIuNjAuMC4w »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/mamco/ Lisa Frisco Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1200 Lieu Mamco Adresse Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Ville Genève Age min 2 Age max 4 Lieu Ville Mamco Genève Latitude 46.198852 Longitude 6.138088 latitude longitude 46.198852;6.138088

