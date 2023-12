Nocturne au MAMCO Mamco Genève Catégorie d’Évènement: Genève Nocturne au MAMCO Mamco Genève, 14 décembre 2023 17:00, Genève. Nocturne au MAMCO Jeudi 14 décembre, 18h00 Mamco 0.- Le jeudi 14 décembre, le MAMCO vous ouvre ses portes gratuitement de 18h à 21h Programme de la soirée :

– 19h : visite commentée de l’exposition Emma Reyes, par Stéphanie Cottin, commissaire, et Frederic Sandoz, collaborateur scientifique au Conservatoire et Jardin Botanique de Genève

2ème étage – 18h-21h : guides volants sur les étages (FR/ENG) – 18h-21h : bar Mamco Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 320 61 22 http://www.mamco.ch [{« link »: « https://www.mamco.ch/fr/2008/Emma-Reyes »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/mamco/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00 Musée d’art et d’archéologie du Périgord Détails Heure : 17:00 Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1200 Lieu Mamco Adresse Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Ville Genève Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Mamco Genève Latitude 46.198852 Longitude 6.138088 latitude longitude 46.198852;6.138088

Mamco Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/