Petit Rendez-vous et le livre « Tisser sa toile » Mamco Genève Catégorie d’Évènement: Genève Petit Rendez-vous et le livre « Tisser sa toile » Mamco Genève, 6 décembre 2023, Genève. Petit Rendez-vous et le livre « Tisser sa toile » Mercredi 6 décembre, 16h15 Mamco 0.- Tous les premiers mercredis du mois, le MAMCO organise des rendez-vous familiaux pour les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés d’un-e adulte.

Le mercredi 6 décembre, le musée s’associe avec la Bibliothèque de la Jonction pour vous proposer le Petit Rendez-vous et le livre.

Le rendez-vous commencera par une visite interactive et ludique du musée, puis sera suivi par un moment de lecture avec une bibliothécaire.

Durée de l'activité : 45 minutes Mamco Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 320 61 22

Détails Catégorie d'Évènement: Genève Lieu Mamco Adresse Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Ville Genève Age min 5 Age max 10

