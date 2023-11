FILMARcito 25e édition | On joue ? Mamco Genève, 3 décembre 2023, Genève.

On joue ?

Série de courts-métrages, dès 4 ans, 42’

Jouer c’est vivre, jouer c’est apprendre. C’est aussi transmettre des valeurs, des savoirs et créer des liens. La série On joue ? regroupe des courts-métrages d’Argentine, du Mexique et d’Uruguay qui donnent au jeu une place centrale pour développer la créativité, les compétences manuelles, la coopération et la tolérance. Quand on joue, le plaisir est incontestable. Alors, on s’y met ?

Dos pajaritos – La fiesta

Alfredo Soderguit et Alejo Schettini, Uruguay, 2021, 3’

Papirola

Fabián Molinaro San Martín, Uruguay, 2022, 7’

La piñata

Verónica Ramírez, Mexique, 2020, 13’

En el espejo del cielo

Carlos Salces, Mexique, 1998, 10’

La calesita

Augusto Schillaci, Argentine, 2022, 9’

Mamco Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 320 61 22

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T11:45:00+01:00 – 2023-12-03T12:30:00+01:00

©Onjoue?