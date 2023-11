Introduction à l’histoire de l’architecture moderne Mamco Genève, 20 novembre 2023, Genève.

Introduction à l’histoire de l’architecture moderne 20 novembre 2023 – 18 mars 2024, les lundis Mamco CHF 35.- (membre de l’Association), CHF 55.- (non-membre), CHF 25.- (étudiant/avs)

Introduction à l’histoire de l’architecture moderne, par Bruno Marchand

L’objectif de cette série est de donner un aperçu de la modernité architecturale en 3 temps chronologiques. Suite à un premier cours d’introduction qui tracera les grands moments de ce récit, le cours se concentrera sur trois périodes historiques successives : la période considérée comme « héroïque » qui couvre les années 1920 et 1930, la théorie architecturale des années 1940, 1950 et 1960 et enfin les années 1970 et 1980 avec l’avènement de phénomènes de société qui nous concernent encore aujourd’hui.

Si vous ne pouvez pas suivre ce cycle en présentiel, demandez-nous l’enregistrement vidéo, vous avez 1 mois pour le visionner depuis chez vous !

Mamco Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 320 61 22 http://www.mamco.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T12:15:00+01:00 – 2023-11-20T13:45:00+01:00

2024-03-18T12:15:00+01:00 – 2024-03-18T13:45:00+01:00

Julien Gremaud