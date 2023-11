PLAYGROUND Mamco Genève, 4 novembre 2023, Genève.

Venez découvrir PLAYGROUND, le nouvel espace de jeux d’artistes et de médiation artistique au Bâtiment d’Art Contemporain!

PLAYGROUND réunit, sur deux salles communicantes et une superficie de 250 m2, une collection contemporaine de jeux d’artistes en libre accès et un espace d’ateliers dévolu à des activités de médiation. Un programme annuel et gratuit, accessible à tous les publics et dirigé par des médiatrices expérimentées, sera proposé sous forme de rendez-vous pour aborder l’art de manière ludique.

Au cœur de cet espace se trouve une collection de jeux créés par des artistes et conçus pour être manipulés par tous les publics, dès le plus jeune âge. Cette initiative vise à offrir une expérience artistique par l’exploration sensible. Le premier épisode, qui s’étend sur une année, présente sept jeux d’artistes à expérimenter, des artistes Rasheed Araeen, Vidya Gastaldon, Stéphanie Probst, Neide Sá, Denis Savary, Alexia Turlin et Galaxia Wang.

PLAYGROUND agit comme passerelle entre les expositions et les publics du MAMCO, du Centre d’Art Contemporain Genève et du Centre de la photographie Genève. Il fonctionne également comme espace d’ateliers pour leur programme pédagogique commun, pensé en parallèle aux expositions. A la fois pédagogiques et ludiques, ces moments de partage, d’apprentissage et de création viennent enrichir et nourrir la médiation culturelle au sein du Bâtiment d’Art Contemporain (BAC).

PLAYGROUND fait partie d’une série de projets de préfiguration du fonctionnement du BAC après sa rénovation prévue en 2025-2027. Ce nouvel espace de médiation, situé au rez-de-chaussée du bâtiment, est un projet porté par le MAMCO, le Centre d’Art Contemporain Genève et le Centre de la photographie Genève.

PLAYGROUND est ouvert tous les mercredis, samedis et dimanche de 11h à 18h.

Des médiatrices sont là pour vous accueillir et vous faire découvrir les jeux.

Mamco Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 320 61 22 http://www.mamco.ch [{« link »: « https://playground-ge.ch »}, {« link »: « https://playground-ge.ch/collection/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/mamco/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T11:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

2024-02-04T11:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

