Mamas Gun New Morning Paris, samedi 18 mai 2024.

Le samedi 18 mai 2024

de 19h30 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Les princes de la soul moderne britannique sont de retour !

Mamas Gun charme les scènes du monde entier grâce à son cocktail de soul cuivrée, de soft funk 80’s, et de sunny pop californienne.

Mamas Gun est un groupe londonien composé de cinq membres dont le premier album « Routes to Riches » a été un succès tel au Japon qu’ils sont devenus en 2009 le groupe international le plus joué des radios japonaises.

4 albums plus tard et autant de collaborations prestigieuses telle que Rod Temperton, John Oates ou encore Brian Jackson, les chouchous de la soul britannique moderne, annonçaient en janvier 2023 la sortie de leur nouvel album, « Cure The Jones ». Une méditation luxuriante, nuancée et contemporaine sur un monde bouleversé, ancrée dans la tradition soul classique de Bill Withers et Marvin Gaye.

Dans la lignée de l’album « Golden Days » de 2018 et forts de leur solide réputation mondiale sur scène, l’opus de 11 titres « Cure The Jones » représente l’oeuvre la plus complète et la plus puissante des Mamas Guns à ce jour. Une exposition joyeuse et sophistiquée de l’art musical, qui explore les thèmes de l’amour, de la perte, de la vie à travers les questions sociales et politiques les plus pressantes du moment.

Écrit et produit pendant la pandémie par Andy Platts, le leader des Mamas Guns, avec l’aide du batteur Chris Boot, « Cure The Jones » a été enregistré directement sur bande avec tout un attirail analogique dans le home studio de Platts en seulement trois jours, concentrant l’énergie du groupe dans un ensemble cohérent aux accents gospel. A écouter de toute urgence.

= Ils en parlent =

« Avec ce disque envoûtant, Mamas Gun complète avec brio une discographie d’un niveau déjà exceptionnel. » (Soul Bag)

« Le groupe montre qu’ils maîtrisent parfaitement leur musique, promettant pour ce nouvel opus leur oeuvre la plus complète et puissante. » (Radio Nova)

« Un nectar pour nos oreilles curieuses » (Les Oreilles Curieuses)

« Un régal ! » (Benzine Mag)

« Le meilleur album du groupe à ce jour. » (Hop Blog)

« Cure The Jones est bouleversant tant il est efficace. » (Heepro)

Line Up

Andy Platts

Guitare, Voix

David Oliver

Claviers

Cameron Dawson

Basse

Chris Booth

Batterie

Terry Lewis

Guitare

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20240518-5914-mamas-gun.html https://www.facebook.com/events/286887677722032/ https://www.facebook.com/events/286887677722032/ https://www.newmorning.com/20240518-5914-mamas-gun.html

Mamas Gun