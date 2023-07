Concert de Time Dreamers Mamão Restaurant Bourg-de-Péage, 29 juillet 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Un duo riche de plus de 40 ans d’expérience ! Atypiques, audacieux et solaires.

Tim O’connor est irlandais, auteur, compositeur, chanteur et guitariste.

Barefoot Iano est australien, auteur, compositeur, chanteur et multi-instrumentaliste..

2023-07-29 19:00:00 fin : 2023-07-29 22:30:00. .

Mamão Restaurant Route d’Alixan

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A duo with over 40 years of experience! Atypical, daring and sunny.

Tim O?connor is Irish, author, composer, singer and guitarist.

Barefoot Iano is Australian, author, composer, singer and multi-instrumentalist.

Un dúo con más de 40 años de experiencia Atípico, atrevido y soleado.

Tim O’connor es un compositor, cantante y guitarrista irlandés.

Barefoot Iano es un compositor, cantante y multiinstrumentista australiano.

Ein Duo mit über 40 Jahren Erfahrung! Untypisch, kühn und sonnig.

Tim O?connor ist Ire, Autor, Komponist, Sänger und Gitarrist.

Barefoot Iano ist Australier, Autor, Komponist, Sänger und Multiinstrumentalist.

Mise à jour le 2023-07-11 par Valence Romans Tourisme