Ateliers Cirque au Mamão Mamão Restaurant Bourg-de-Péage, 19 juillet 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Faites découvrir l’univers du cirque à vos enfants de 6 à 14 ans avec Coyotes Productions.

Pendant 1h30, vos enfants s’initieront à cette discipline aux côtés de professionnels ; ils feront ensuite une représentation de 30 minutes devant les parents !.

2023-07-19 16:00:00 fin : 2023-07-19 18:00:00. EUR.

Mamão Restaurant Route d’Alixan

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Introduce your children aged 6 to 14 to the world of the circus with Coyotes Productions.

For 1? hours, your children will be introduced to this discipline by professionals, followed by a 30-minute performance in front of their parents!

Introduzca a sus hijos de 6 a 14 años en el mundo del circo con Coyotes Productions.

Durante 1 hora y 30 minutos, sus hijos se iniciarán en esta disciplina de la mano de profesionales; ¡después actuarán durante 30 minutos delante de sus padres!

Lassen Sie Ihre Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mit Coyotes Productions die Welt des Zirkus entdecken.

Ihre Kinder werden 1,5 Stunden lang an der Seite von Profis in diese Disziplin eingeführt; anschließend werden sie eine 30-minütige Vorstellung vor den Eltern geben!

