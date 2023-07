Concert de Pep’s Mamão Restaurant Bourg-de-Péage, 15 juillet 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Pep’s est un auteur compositeur, interprète mais préfère qu’on le voit comme un chansonnier moderne pouvant écrire des chansons tintées de reggae, de soûl, de blues, de folk ou encore de musiques africaines….

2023-07-15 21:00:00 fin : 2023-07-15 22:30:00. .

Mamão Restaurant Route d’Alixan

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Pep?s is a singer-songwriter, but prefers to be seen as a modern chansonnier who can write songs tinged with reggae, soûl, blues, folk and African music?

Pep es cantautor, pero prefiere que se le considere un chansonnier moderno capaz de escribir canciones teñidas de reggae, alcohol, blues, folk y música africana?

Pep?s ist ein Sänger und Komponist, aber er wird lieber als moderner Liedermacher gesehen, der Lieder mit Reggae, Soul, Blues, Folk oder afrikanischer Musik schreibt

