Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Mamans décomplexées Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Mamans décomplexées Les Houches, 20 novembre 2021, Les Houches. Mamans décomplexées Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc Les Houches

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-20 12:00:00 Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc

Les Houches Haute-Savoie EUR 30 30 Evènements destinés aux futures Mamans et aux mamans confirmées.

Le mot d’ordre décomplexée de n’être pas parfaite !

Pas tous les jours facile d’être une super woman et une maman modele? existe-elle vraiment?

Chamaddict organise 3 ateliers. chamaddict@gmail.com +33 7 71 68 46 61 http://www.chamaddict.com/ Espace Olca – Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc Les Houches

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Espace Olca - Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc Ville Les Houches lieuville Espace Olca - Salle de congrès/séminaires/spectacles 267 r du Mont Blanc Les Houches