Montpellier Hérault 12 12 EUR Ne manquez pas les spectacle “Mamans à tout prix” au Théâtre le Point Comédie ! ►Salle d’attente du cabinet gynécologique ‘’la fleur du Lys’’, lieu de confidences intimes, de drames et de miracles.

Un ancien amant en perdition, une patiente un peu trop curieuse, un braquage, un produit miracle, une machination diabolique, une fuite aux USA…

Le calme relatif et ouaté habituel cède sa place à un thriller hystérique hilarant.

