Maman J'ai Rate Mon Couple COMEDIE DE RENNES RENNES

Rennes

Maman J'ai Rate Mon Couple
5 avril 2023, 20:00
Tarif : 20.0 euros

C'est l'histoire d'un couple qui bat de l'aile et qui décide de se marier… mais ça ne va pas mieux. Alors, ils font une thérapie… et c'est encore pire ! Dans ce genre d'aventures, on sait ce que l'on vient chercher mais on ignore ce que l'on va découvrir…

COMEDIE DE RENNES
31, rue Xavier Grall
RENNES
Ille-et-Vilaine

Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes
Lieu: COMEDIE DE RENNES
Adresse: 31, rue Xavier Grall
Ville: RENNES

COMEDIE DE RENNES RENNES Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

