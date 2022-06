Maman – de Samuel Benchetrit – Avec Vanessa Paradis – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 18 octobre 2022, Carquefou.

2022-10-18 Représentations les 18 et 19 octobre 2022 à 20h45

Horaire : 20:45 22:15

Gratuit : non de 37,50 € à 58,50 €BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Représentations les 18 et 19 octobre 2022 à 20h45

Théâtre. Une comédie dramatique, mâtinée d’absurde, qui interroge la famille, le désir et l’absence.Une ville, la nuit. L’enseigne lumineuse « Maman » décore la devanture d’un magasin de vêtements pour femmes enceintes. Une femme ferme la boutique, attend son taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Un jeune homme passe devant elle une première fois, la dépasse, la regarde, revient vers elle. Timidement, il lui pose une question qui va bousculer leurs vies…En apparence légère, la pièce explore à la fois des aspects dramatiques et comiques, nés de cette situation totalement incongrue. Samuel Benchetrit évoque les difficultés du couple, l’enjeu de la maternité, le désir de filiation… Les dialogues y sont toniques, riches en émotions et parviennent à transformer rapidement les sourires en larmes.Écriture et mise en scène : Samuel BenchetritAvec Vanessa Paradis, Samuel Benchetrit, Gabor Rassov et Simon Thomas Durée : 1h30 Tout public à partir de 14 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr