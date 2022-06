Maman, 12 octobre 2022, .

Maman



2022-10-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-10-13

35 35 Samuel Benchetrit raconte une histoire forte dont il explore les aspects dramatiques et comiques avec poésie et sensibilité. Sans mélodrame, il interroge la psychologie d’un couple, d’une femme, l’enjeu de la maternité. En apparence légère, la pièce oscille entre rire et larmes.

Une ville, la nuit. Une femme attend son taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Un jeune homme passe devant elle une première fois. La dépasse. Revient vers elle lentement. Et lui pose une question qui va changer leurs vies.

