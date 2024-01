Chris Daniel Mama Shelter Marseille, dimanche 28 janvier 2024.

Chris Daniel ♫♫♫ Dimanche 28 janvier, 20h00 Mama Shelter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T20:00:00+01:00 – 2024-01-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T20:00:00+01:00 – 2024-01-28T22:00:00+01:00

Folk, Blues, Bluegrass, Country, Rock, Soul… avec Chris Daniel on passe du coq à l’âne et on ne sait jamais à quoi s’attendre pour le prochain des 500 morceaux qui figurent à son répertoire. Un petit Édith Piaf en reggae, une face B des Stones, un blues du fin fond du Mississippi des années 30, une chanson traditionnelle napolitaine… un chanteur roux, c’est comme la foudre : ça ne frappe jamais deux fois au même endroit !

Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]