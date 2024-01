The Cookiz Mama Shelter Marseille, jeudi 25 janvier 2024.

The Cookiz ♫POP ROCK COVERBAND♫ Jeudi 25 janvier, 20h00 Mama Shelter

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

Frais, dynamiques et originaux, laissez vous séduire par les covers du groupe The Cookiz. Découvrez les univers lounge deep-house 100% live du groupe The Cookiz avec un son résolument moderne et reconnaissable.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]