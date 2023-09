Herbie Lite Mama Shelter Marseille, 22 septembre 2023, Marseille.

Herbie Lite Vendredi 22 septembre, 20h00 Mama Shelter

Passionné de « house Music », Herbert se produit comme dj dans le sud de la France. Il enchaîne les clubs et résidences tel que le Bazar, la Villa Bivona en passant par le Papapgayo St Tropez. Il collabore et produit également des artistes tels que Jamie Lewis, Javi Mula, Remady, Jeff Cortez Queen Paris. Ses Mix sont un voyage auditif mêlant la Soul, la motown, le disco et la house. Une seule quête : le plaisir auditif !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00