Gironde Le réveillon du Nouvel An au Mama Shelter Mama Shelter Bordeaux Bordeaux, 31 décembre 2023 18:00, Bordeaux. Le réveillon du Nouvel An au Mama Shelter Dimanche 31 décembre, 19h00 Mama Shelter Bordeaux Tarifs selon menu. 2024 n’apportera que le meilleur, des douceurs et du bonheur… MAMA nous l’a dit !

Entre nous, quoi de mieux pour finir une année que de (très bien) manger, (carrément) se déhancher, et (beaucoup) rire avec ceux que l’on aime ?Venez passer le réveillon de la Saint Sylvestre avec nous : on s’occupe de tout !

Pour ce réveillon, toute l’équipe du Mama vous a concocté une soirée qui restera gravée dans les esprits ! Mama Loves Disco Ball Madness !

Notre Chef, a imaginé pour vous un menu complet, raffiné et varié, qui éveillera vos papilles avant le passage à cette nouvelle année. Au programme jusqu’à 2h00 : Un DJ animera la soirée et vous fera danser !

Carte exclusive de Cocktails & Champagnes

Cotillons, Espaces Photos …

Nos Barmen vous accueilleront jusqu’à 1:30

Nos Barmen vous accueilleront jusqu'à 1:30

Bar accessible dès 19h sans réservation Mama Shelter Bordeaux 19 Rue Poquelin Molière, 33000 Bordeaux

