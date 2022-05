“Mama Shakers” – Festival Off – Souillac en Jazz Pinsac Pinsac Catégories d’évènement: Lot

Pinsac

“Mama Shakers” – Festival Off – Souillac en Jazz Pinsac, 18 juillet 2022, Pinsac. “Mama Shakers” – Festival Off – Souillac en Jazz Pinsac

2022-07-18 21:15:00 – 2022-07-18

Pinsac Lot Accrochez vos perruques : Mama Shakers c’est une bourrasque de swing qui vient décoiffer un public jamais assez prévenu !

Emmené par la si charismatique Angela Strandberg (chant, trompette & washboard), soutenue par l’impétueux Hugo Proy (clarinette) et la rythmique sauvage de William Öhlund (banjo), Baptiste Hec (guitare) et X (contrebasse), Mama Shakers s’approprie les standards désormais centenaires de la grande époque du jazz populaire.

Explorant tour à tour le swing fou de la New Orleans, la country profonde du Tennessee ou le vieux blues de Memphis, ce groupe fougueux fait la part belle aux harmonies vocales pour un show communicatif dont on ne ressort pas indemne.

Depuis 2016 Mama Shakers a produit 2 albums et s’est produit dans de nombreux pays d’Europe et de nombreux festivals, notamment Jazz in Marciac, Fest Jazz, Arènes de Lunel, Dixie Days, Basel Blues Festival, Opéra de Francfort, Upton Jazz Festival, Göteborg Jazz Festival… Souillac en Jazz

Pinsac

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Pinsac Autres Lieu Pinsac Adresse Ville Pinsac lieuville Pinsac Departement Lot

Pinsac Pinsac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pinsac/

“Mama Shakers” – Festival Off – Souillac en Jazz Pinsac 2022-07-18 was last modified: by “Mama Shakers” – Festival Off – Souillac en Jazz Pinsac Pinsac 18 juillet 2022 Lot Pinsac

Pinsac Lot