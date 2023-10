Pop Up Kids & Family Mama Pop Café Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Pop Up Kids & Family Mama Pop Café Bordeaux, 6 octobre 2023, Bordeaux. Pop Up Kids & Family 6 et 7 octobre Mama Pop Café Entrée libre. Rendez-vous les vendredi 6 et samedi 7 Octobre prochains pour le Mama Pop Café, le popup Kids and Family à ne pas manquer !

Une sélection de créateurs engagés à venir découvrir : Lililotte Paris et ses jolies créations à prix tout doux du 0 au 6 ans.

Les petits bordelais et ses collections de déco et accessoires en 100% Liberty !

Place Saint Michel et ses foulards et accessoires aux imprimés indiens.

Les Baronnes et leurs bougies fabriquées dans de jolies céramiques.

Super Minus et leurs capes si cools idéales pour des looks pop pour Halloween !

Les filles les fleurs et ses sublimes compositions en fleurs séchées : couronnes, bouquets, et Kits DIY à faire à la maison en famille !

Les filles les fleurs et ses sublimes compositions en fleurs séchées : couronnes, bouquets, et Kits DIY à faire à la maison en famille !

Lili and Jude, le concept de location de vetements pour bébé stylés qui proposera également à la vente une sélection seconde-main des plus jolies marques de prêt-à-porter pour enfants : Bobo Choses, Sutdio Bohème, Poudre Organic et bien d'autres… Le rendez-vous shopping de la semaine à ne rater sous aucun prétexte ! Pour plus d'infos : @mamapopcafe Mama Pop Café 12 RUE DU TEMPLE 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:00:00+02:00

Détails Lieu Mama Pop Café Adresse 12 RUE DU TEMPLE 33000 BORDEAUX Ville Bordeaux Departement Gironde

