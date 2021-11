Marseille Mama Shelter Bouches-du-Rhône, Marseille Mama Night’s Out Hip Hop w/ Creestal Mama Shelter Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Producteur/DJ et designer français originaire de Marseille, Creestal est l’un des compositeurs hip hop les plus respectés sur la scène locale, du fait de sa technique, son bon esprit et son dévouement à la musique. Il travaille à l’international avec différents projets, notamment AG, Amanda Diva, Ray West, Roc Marci, Big Pooh, Ras Kass. Il a cofondé CM Jones aux côtés du MC de New York MoShadee. Il est également réalisateur à ses heures, sur Hill Valley Films, et cofondateur de Munchie Records. ♫DJ SET♫ Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

