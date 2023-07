MaMA Music & Convention 2023 MaMA Music & Convention Paris, 11 octobre 2023, Paris.

MaMA Music & Convention 2023 11 – 13 octobre MaMA Music & Convention Pass pro / Pass music

MaMA Music & Convention revient du 11 au 13 octobre pour sa 14e édition.

Toujours au cœur de l’emblématique quartier Pigalle et Montmartre, dans plus de 10 lieux, retrouvez-nous pour 3 jours de concerts, showcases, rencontres, conférences, de moments de network & d’ateliers …

MaMA Music & Convention 46 rue Bouret Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mama-musicandconvention.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0142384063 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@mama-event.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mamaevent.paris/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://twitter.com/MaMAevent »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/mamamusicandconvention/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/user/ParisMaMAEvent »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/company/mama-musicandconvention/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T23:59:00+02:00

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00