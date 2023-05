MaMA Music & Convention 2023, 11 octobre 2023, .

Du mercredi 11 octobre 2023 au vendredi 13 octobre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Plus d’informations à venir

L’édition 2023 du MaMA vous retrouve du 11 au 13 octobre pour 3 jours de concerts, conférences, débats, ateliers,… dans le quartier de Pigalle/Montmartre

Le MaMA renouvelle son concept d’événement unique en France, en se déroulant sur trois jours et trois nuits dans les 18ème et 9ème arrondissements parisiens. Du mercredi 11 au vendredi 13 octobre, MaMA proposera des conférences, des rencontres dédiées aux professionnels ainsi que des concerts ouverts à un large public dans le quartier de Pigalle et Montmartre.

Les journées sont réservées aux professionnels (près de 7 000 accrédités, représentant 52 pays, étaient présents lors de l’édition 2022) avec, au programme des conférences, des débats, des workshops, des speed-meetings, des keynotes, et de très nombreuses activités de networking leur permettant de se rencontrer et de développer des collaborations.

Les soirées sont accessibles aux professionnels et au grand public. Pendant trois nuits, Pigalle se transforme en un parcours musical urbain géant où une quinzaine de salles accueillent plus de 180 concerts et showcases d’artistes français et internationaux. La programmation artistique de MaMA, organisée en collaboration avec les différents acteurs du secteur musical et destinée aux professionnels et au public, aiguise la curiosité des uns et satisfait les envie des autres. Attirer les premiers par une programmation nouvelle et exigeante et les seconds par l’opportunité de voir des artistes confirmés et de multiplier la découverte d’artistes émergents.

Plus d’infos à venir

Quartier de Pigalle-Montmartre

Contact : https://www.mama-musicandconvention.com/ 01 42 38 40 63 contact@mama-event.com https://www.facebook.com/mamaevent.paris/ https://www.facebook.com/mamaevent.paris/

(c) photo – Béranger Tillard