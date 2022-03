MAMA FORGOT HER NAME WAS MIRACLE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

MAMA FORGOT HER NAME WAS MIRACLE Le Mans, 21 mai 2022, Le Mans. MAMA FORGOT HER NAME WAS MIRACLE Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

2022-05-21 – 2022-05-21 Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins

Le Mans Sarthe La guitare en bandoulière et accompagnée de trois musiciens, cette autrice-compositrice-interprète née au Canada vous chantera des berceuses pour adultes, peuplées d’héroïnes parties à l’assaut des montagnes de l’existence sans trop savoir ce qui les attendait au bout : la mort, la gloire ou les deux… MÉLISSA LAVEAUX – En partenariat avec Europajazz +33 2 43 50 21 50 https://www.quinconces-espal.com/la-saison/melissa-laveaux La guitare en bandoulière et accompagnée de trois musiciens, cette autrice-compositrice-interprète née au Canada vous chantera des berceuses pour adultes, peuplées d’héroïnes parties à l’assaut des montagnes de l’existence sans trop savoir ce qui les attendait au bout : la mort, la gloire ou les deux… Les Quinconces et L’Espal 4 Place des Jacobins Le Mans

