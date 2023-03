LOLA / Sehbe As Mama Beach Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

LOLA / Sehbe As Mama Beach, 24 mars 2023, Marseille. LOLA / Sehbe As Vendredi 24 mars, 19h00 Mama Beach RDV vendredi 24 Mars sur notre spot du Mamabeach, bien au chaud à l’intérieur avec toujours cette vue imprenable sur la mer

– Au programme : Live / music / food / drink / danse

Show case :

Le Groupe LOLA nous présentera leur nouvel album « Confidence »

DJ set :

Sehbe As

Côté Restauration :

L écailler du panier s’occupe de tout, vous trouverez :

– Coquillages et crustacés.

(Oursins, Huitres, palourdes, crevettes, bulots, tourteaux)

– Gravelax de saumons aux agrumes.

Mais aussi :

– Plateaux charcuteries/Fromages

(By La Fromagerie Saussetoise).

– Club Poulet Fermier revisité.

• Entrée gratuite et uniquement sur listing en MP / la direction se réserve le droit d’entrée / places limitées

Contact : 0630183391 Mama Beach Escale Borély 13008 Marseille Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T01:00:00+01:00

