Mam Mam, un dîner magique – Panagiota Kallimani – Festival Nijinskid Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 5 février 2022, Nantes.

2022-02-05 les 5 et 6 février 2022

Horaire : 16:00 16:20

Gratuit : non 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 les 5 et 6 février 2022

Danse – Jeune public. Une maison tarabiscotée, des ustensiles de cuisine et deux danseurs pour un dîner magique Dans une drôle de maison, deux personnages s’affairent à préparer le dîner. Mais la gravité ne semble pas être la même dans cette étonnante cabane : des bras et des jambes passent pas les fenêtres, des têtes apparaissent à l’envers… Ici, les perspectives et l’équilibre sont complètement bouleversés. Quant aux ustensiles, ils prennent vie et semblent agir à leur guise. Comment ce dîner va-t-il bien pouvoir se terminer ? Un spectacle doux et fantaisiste, entre rêve et poésie, pour les tout-petits dès 2 ans. A taaaable ! Conception & chorégraphie : Panagiota Kallimani Interprètes : Panagiota Kallimani & Eric Fessenmeyer Durée : 20 min. Public : à partir de 2 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme