Table ronde « Recruteurs, candidats : comment s’entendre ? » – Mardi 11 octobre MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires, 11 octobre 2022, Saint-Orens-de-Gameville. Table ronde « Recruteurs, candidats : comment s’entendre ? » – Mardi 11 octobre Mardi 11 octobre, 13h30 MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires Recrutement : l’opération séduction ? MAM : Maison Des Activités Multidisciplinaires Chemin des Tuileries, 31650 Saint-Orens-de-Gameville Toulouse Sud-Est Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie ace aux attentes des nouvelles générations et aux bouleversements issus de la crise sanitaire, recruter en 2022 peut s’apparenter à une véritable opération de séduction des candidats. Simplification des démarches, sens des missions, conditions de travail et équilibres de vie sont parmi les critères qu’il faut désormais valoriser dans le processus de recrutement…et ne pas perdre de vue par la suite. En tant que recruteur, quelles bonnes pratiques puis-je mettre en place simplement et tout en gardant mon objectif principal, recruter le meilleur profil et le fidéliser sur la durée ? Et comment cette réflexion peut faire progresser mon entreprise dans sa globalité ? Olivier Blanchard travaille depuis plusieurs années autour des thématiques de marque employeur des entreprises : d’abord du côté des jeunes diplômés au sein d’une école de management et désormais auprès des entreprises avec Parentissime qu’il a fondé en 2017 sur les thématiques d’équilibre vie privée vie professionnelle. Conférence axée sur les nouveaux usages, attentes des candidats et sur des bonnes pratiques de recruteurs faciles à mettre en place quelle que soit la taille de l’entreprise… Suivie d’une table ronde nourrie par des témoignages de recruteurs et jeunes demandeurs d’emploi.

2022-10-11T13:30:00+02:00

2022-10-11T15:30:00+02:00

