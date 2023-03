Médiation Animale – L’Extraordinaire Autrement MAM L’îlot enchanté, 17 mars 2023, Oissel.

Médiation Animale – L’Extraordinaire Autrement Vendredi 17 mars, 16h00 MAM L’îlot enchanté

Pendant une heure, Pierre, éducateur spécialisé en médiation animale viendra avec des petits animaux de la ferme du Mathou (lapins et cochons d’Inde). Il travaille sur « l’extraordinaire autrement ».

Plusieurs séances sont possibles : un lapin dressé pour accompagner le jeune enfant dans sa motricité ; le travail sur les émotions, la découverte de l’autre, le respect de l’animal,…

Pour la semaine de la petite enfance, le thème était évident ! Nous avons décidé ensemble d’un travail sur les émotions entre l’animal et les enfants.

Le protocole est précis : un adulte par enfant pour la gestion des émotions chez l’enfant et l’animal.

Cette animation viendra clôturer les activités durant l’accueil des enfants.

Les enfants auront pu participer le lundi à un atelier sur les lumières, le mardi sur les sons POP, le mercredi un thème apporté par notre jeu-concours, le jeudi avec un atelier conte le matin et des histoires / chansons avec le Kamishibaï; le vendredi avec la création d’une fresque de mains et des animations autour du toucher ( dont l’intervention de Pierre et ses animaux)

La semaine sera clôturée le samedi par un « café-parent » autour du thème de l’extraordinaire : l’enfant s’intéresse à ce qui intéresse son parent. Il est dans l’imitation. C’est pourquoi les enfants aiment tant nos portables et nos clés de voiture. Comment exploiter ses ressources parentales pour leur faire découvrir le monde qui les entoure ? Comment réveiller l’enfant en soi? Quelles sont les limites et ce que l’on peut se permettre ?

Toute la pédagogie des animations est tournée vers l’émerveillement.

MAM L’îlot enchanté 19 impasse du soleil 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

2023-03-17T16:00:00+01:00 – 2023-03-17T17:00:00+01:00

