les 20 ANS du KRIZO THEATRE MAM d’ORLEANS Orléans, 1 décembre 2023, Orléans.

les 20 ANS du KRIZO THEATRE 1 – 3 décembre MAM d’ORLEANS 5 €

les 20 ans du KRIZO avec :

vendredi 1er décembre ; solo clown Hubert, A BOUT DE SILENCE avec Caroline Bissauge , solo burlesque Sylvain Guipaud

samedi 2 decembre : des surprises, NOBEL ET BERTHA avec Aimée Leballeur et Christophe Thébault, et Sodome ma Douce avec Anna Reux

dimanche 3 decembre : Sodome ma douce avec Anna Reux et LES MIZERABLES avec Aimée Leballeur, Maxence Thireau et Christophe Thébault

chaque soirée pour 5 euros seulement !!!!!

MAM d’ORLEANS 5 cours victor hugo 45000 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « krizotheatre@yahoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:30:00+01:00

theatre spectacle

krizo theatre