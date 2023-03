Semaine Nationale de La Petite Enfance Mam « Bulle d’Enfants » Ruffigny Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Semaine Nationale de La Petite Enfance Mam « Bulle d’Enfants », 20 mars 2023, Ruffigny. Semaine Nationale de La Petite Enfance 20 – 24 mars Mam « Bulle d’Enfants » Enfants, Assistantes Maternelles et Famille se réuniront autour d’ateliers organisés au sein de la Maison d’Assitantes Maternelles. Mam « Bulle d’Enfants » 10 rue Pierre Charles 79260 La Crèche Ruffigny 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:30:00+01:00 – 2023-03-20T11:30:00+01:00

2023-03-24T09:30:00+01:00 – 2023-03-24T11:30:00+01:00

