MALVILLOISE 2024 / RANDO VTT GRAVEL MARCHE Malville, dimanche 7 avril 2024.

La Malvilloise 2024 Les cyclos VTT Malvillois organisent leur rando VTT MARCHE GRAVEL, le dimanche 7 avril 2024.

Circuits VTT 20, 35, 45 et 55 kms

Marche 8, 15 et 19 kms

Gravel 65,80 et 95 kms

Inscription sur place ou via Helloasso https://www.helloasso.com/associations/cyclos-vtt-malvillois-44/evenements/rando-vtt-marche-gravel-la-malvilloise-2024

Rando Handi-accueillante avec parking adapté et circuits adaptés tandems et fauteuils tout terrain.

Ravitaillement en cours et collation à l’arrivée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:30:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Malville 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire cyclos.vtt.malvillois@gmail.com

