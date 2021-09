Nantes Restaurant Inter-Générationnel Malville - CCAS Loire-Atlantique, Nantes Malville, ma petite librairie Restaurant Inter-Générationnel Malville – CCAS Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Malville, ma petite librairie Restaurant Inter-Générationnel Malville – CCAS, 19 octobre 2021, Nantes. 2021-10-19 Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : oui Public adulte Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville Avec la participation du Pôle prévention et solidarités de la Ville de Nantes et l’Orpan Venez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier. Restaurant Inter-Générationnel Malville – CCAS adresse1} Breil – Barberie Nantes 44100 Breil – Barberie 02 40 76 05 69

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Restaurant Inter-Générationnel Malville - CCAS Adresse 31 Rue de Malville Ville Nantes Age maximum Public adulte lieuville Restaurant Inter-Générationnel Malville - CCAS Nantes