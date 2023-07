FÊTE NATIONALE BELGE AU DOMAINE LA LOUVIÈRE Malviès, 21 juillet 2023, Malviès.

Malviès,Aude

Célébrez la culture belge, le vin français et la gastronomie au Domaine La Louvière.

Animation musicale par « Un Air de deux Airs ».

Restauration assurée par Côté Resto, du Domaine Gayda.

Sur réservation..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 23:00:00. EUR.

Malviès 11300 Aude Occitanie



Celebrate Belgian culture, French wine and gastronomy at Domaine La Louvière.

Musical entertainment by « Un Air de deux Airs ».

Catering by Côté Resto, from Domaine Gayda.

Reservations required.

Celebre la cultura belga, el vino francés y la gastronomía en Domaine La Louvière.

Animación musical a cargo de « Un Air de deux Airs ».

Catering a cargo de Côté Resto, del Domaine Gayda.

Reserva obligatoria.

Feiern Sie die belgische Kultur, den französischen Wein und die Gastronomie auf der Domaine La Louvière.

Musikalische Unterhaltung durch « Un Air de deux Airs ».

Verpflegung durch Côté Resto von der Domaine Gayda.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin