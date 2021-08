MALUCA BELEZA Cité de la musique, 25 septembre 2021, Marseille.

MALUCA BELEZA

Cité de la musique, le samedi 25 septembre à 19:30

O SILÊNCIO IMPERFEITO – SORTIE D’ALBUM Maluca Beleza offre un subtil mélange de jazz et de musique actuelle, sur des compositions originales mettant en musique des poésies chantées par une voix agile et puissante en langue portugaise du Brésil. Cette création comblera autant les amateurs de Jazz, friands de compositions complexes en termes de rythmes et d’harmonies qu’un public sensible aux musiques actuelles et aux textes poétiques porteurs de sens. CAROLINE TOLLA (VOIX, AUTEUR ET ADAPTATIONS DE POESIE BRÉSILIENNE), PIERRE FENICHEL (CONTREBASSE, COMPOSITIONS), WIM WELKER (GUITARE, CHŒURS), JULIEN HEURTEL (BATTERIE, PERCUSSIONS), ROMAN GIGOI (CLARINETTE, CLARINETTE BASSE)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:30:00 2021-09-25T22:30:00