Conférence-débat organisée par l'association ALMA 44, en partenariat avec l'Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire (EREPL) et Qualirel Santé.Dans toutes les institutions, sanitaires ou médico-sociales, publiques ou privées, commerciales ou non, les faits de maltraitance sont très souvent dus à de mauvaises conditions d'accueil ou d'accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Comme au domicile, ces constats justifient des mesures fortes au plan national avec notamment une meilleure identification des facteurs de risque de maltraitance, un renforcement des conditions de signalement, une revalorisation des conditions de travail des professionnels, mais aussi une prise de conscience de tous les citoyens pour lutter ensemble contre toutes les formes de maltraitance qui, quels que soient les éléments de contexte, restent inacceptables. Avec les interventions de :Alice CASAGRANDE, Présidente de la Commission Nationale de Lutte contre la Maltraitance et de Promotion de la Bientraitance, Membre de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Église Noémie NAULEAU, Membre du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées, Conseillère autonomie auprès de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

