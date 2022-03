Foire aux plantes MFR – CENTRE DE FORMATION – MALTOT Maltot Catégories d’évènement: Calvados

MALTOT

Foire aux plantes MFR – CENTRE DE FORMATION – MALTOT, 20 mars 2022 10:00, Maltot. Dimanche 20 mars, 10h00 Sur place Entrée libre, gratuit, restauration sur place http://www.mfr-maltot.fr/page-136-foire-aux-plantes.html 25ème Foire aux plantes A VOS AGENDAS ! Retrouvez-nous le Dimanche 20 mars 2022 pour la 25ème édition de notre Foire aux plantes ! AU PROGRAMME :

– Nombreux exposants de la filière horticole

– Produits du terroir

– Animations

– Restauration sur place

– Parking gratuit Nous vous attendons nombreux au Château de Maltot ! ** Une manifestation en partie organisée par nos élèves de BTSA Technico-Commercial 1ère année. ** MFR – CENTRE DE FORMATION – MALTOT Le château, 14930 MALTOT 14930 Maltot Le Château Calvados dimanche 20 mars – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Calvados, MALTOT Autres Lieu MFR - CENTRE DE FORMATION - MALTOT Adresse Le château, 14930 MALTOT Ville Maltot Age maximum 99 lieuville MFR - CENTRE DE FORMATION - MALTOT Maltot Departement Calvados

MFR - CENTRE DE FORMATION - MALTOT Maltot Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maltot/

Foire aux plantes MFR – CENTRE DE FORMATION – MALTOT 2022-03-20 was last modified: by Foire aux plantes MFR – CENTRE DE FORMATION – MALTOT MFR - CENTRE DE FORMATION - MALTOT 20 mars 2022 10:00 Maltot MFR - CENTRE DE FORMATION - MALTOT Maltot

Maltot Calvados