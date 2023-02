Malted Milk (Ivry-sur-Seine) LE HANGAR, 17 mars 2023, IVRY SUR SEINE.

Malted Milk (Ivry-sur-Seine) LE HANGAR. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 13.5 à 13.5 euros.

Dans sa formule actuelle dynamisée par l’arrivée de nouveaux éléments brillants, le soul band le plus redoutable du continent est une véritable machine de guerre. Malted Milk fêtait il y a peu ses 20 ans de carrière ! Le band se distingue d’autres ensembles européens par sa créativité en proposant un répertoire soul empli de nouveaux horizons tout en restant fidèle à l’imaginaire américano-sudiste originel. Le reste est du lait 100% malté gorgé de funk, de riffs cuivrés, d’envolées de guitare, de lignes de basse nerveuses et de feulements d’orgue… Sans oublier la voix lactée d’Arnaud. La collaboration fructueuse avec la chanteuse américaine Toni Green sur le projet «Milk and Green» entre 2015 et 2017 leur a ouvert les portes des plus grands festivals européens avec plus de 10 000 albums vendus ! Malted Milk Malted Milk

LE HANGAR IVRY SUR SEINE 3/5 RUE RASPAIL Val-de-Marne

