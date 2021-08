Maltavern Auxerre, 25 septembre 2021, Auxerre.

Maltavern 2021-09-25 20:30:00 – 2021-09-25 23:59:00 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo

Auxerre Yonne Auxerre

Et oui, le groupe mythique de l’Yonne tourne une page de son histoire.

Après plus de 650 concerts et 6 albums, Denis, Sylvain, Floria, Stan et Fafa vous disent au-revoir lors d’un dernier concert à Auxerrexpo.

