ALDEBERT MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, 25 mai 2024, Chambery.

ALDEBERT : HELL’DEBERT – ENFANTILLAGES 666 Fan de métal depuis toujours, fervent festivalier du Hellfest, Aldebert a décidé de faire un pas de côté. Dans ce nouveau spectacle, qui sera créé à Malraux, le chanteur préféré des parents, des enfants, et des mamies éternellement rockeuses, nous présente l’album Enfantillages 666. Un opus porté par Hell’debert, son jumeau maléfique. Sur scène, il entonnera ses meilleurs titres comme Hyperactif, Du (très) gros son, On m’a volé mon n1n1 ou Assis soient-ils. Et nous présentera ses toutes dernières chansons, musclées et vitaminées à souhait.

Tarif : 20.00 – 41.50 euros.

Début : 2024-05-25 à 15:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery