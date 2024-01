VERINO MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, 12 mars 2024, Chambery.

Vous avez encore 5 minutes ? Les fins connaisseurs reconnaîtront cette phrase mythique prononcée tous les samedis sur Youtube par Vérino. Autrefois figure incontournable de l’émission On n’demande qu’à en rire, Vérino entame aujourd’hui la deuxième tournée de son spectacle FOCUS, déjà joué plus de 120 fois depuis 2021. D’une arête coincée dans le gosier à l’euthanasie, l’humoriste enchaîne les anecdotes rocambolesques et les sujets de société avec des transitions aussi millimétrées que douteuses. En bref, FOCUS est un spectacle en toute décontraction… à ne plus savoir si l’on est au théâtre ou dans son canapé !

Tarif : 20.00 – 39.50 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73