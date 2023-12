IMPERFECTO MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, 14 février 2024, Chambery.

Il est un virtuose du flamenco. Elle, une des danseuses contemporaines les plus brillantes de sa génération, reconnue pour son inclassable gestuelle électrique. En apparence, David Coria et Jann Gallois sont deux artistes aux univers lointains. Pourtant, dans Imperfecto, leurs différences se conjuguent à merveille autour de la danse andalouse. Incarnant un couple en quête d’amour absolu, ils s’observent, assoiffés de curiosité l’un envers l’autre, se comprennent imparfaits avant de s’élancer à l’unisson. Au son d’une musique et de chants sévillans, leur langage corporel éveillera en chacun une myriade d’émotions, propres au flamenco. Lumineux.

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73