ONE SHOT MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, 10 février 2024, Chambery.

Vous ne pourrez rester insensibles à l’énergie débordante du chorégraphe Ousmane Sy, tant son One Shot vous frappera en mode uppercut ! Cette pièce réunit huit femmes puissantes, huit virtuoses qui clament haut et fort leur singularité créative. Sur un mix entraînant de house dance et d’afrobeat, proposé en live par Sam One DJ, ce corps de ballet moderne mêle figures de hip-hop, danse africaine et flamenco dans une mise en scène explosive. Une manière pour elles de rendre hommage à leur mentor, Ousmane Sy, ambassadeur de la house dance, disparu en 2020. Une danse 100% féminine, nerveuse, joueuse et rassembleuse.

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73