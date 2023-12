BONGA MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, 27 janvier 2024, Chambery.

Figure de proue de la musique angolaise et lusophone, Bonga est depuis toujours un chantre de l’africanité plurielle. De Luanda à Rotterdam, de Paris à Lisbonne et partout ailleurs, nous sommes saisis par sa voix chaude et puissante, immédiatement identifiable. L’artiste nous présente aujourd’hui Kintal da Banda. Ce 32e album marque ses 50 ans de carrière. Dans cet opus, Bonga nous offre onze titres. Onze ballades solaires où il évoque avec tendresse des souvenirs et instants précieux au son de la fameuse – et joyeuse – samba qu’il a popularisée mondialement.

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery