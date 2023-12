OPTRAKEN MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, 19 janvier 2024, Chambery.

Optraken késako ? Mais si, c’est ce mouvement rapide de repli des genoux connu de tous les skieurs, qui évite de décoller bien trop haut après un passage sur une bosse. Et c’est aussi ici une invitation à nous adapter face à un environnement de plus en plus hostile… En maîtres d’art de l’esquive, les cinq acrobates du Galactik Ensemble vous montrent comment faire. Entre un sol qui se dérobe, un plafond qui tombe, une pluie de balles de tennis et des pétards qui éclatent, il faut savoir faire preuve de ruse ! Chaud devant ! Chute ininterrompue d’objets inattendus !

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery